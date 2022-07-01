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Тройня появилась на свет в Алматы
1 Июля 2022 13:17

Тройня появилась на свет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре перинатологии и детской кардиохирургии родилась тройня - три девочки. Новорожденные появились на свет весом 1600 и 1400 граммов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здравоохранения города сообщили, что тройня появилась на свет в результате кесарева сечения. В течение всего времени здоровье матери и младенцев было под строгим контролем.

«Первая девочка изначально дышала самостоятельно, две девочки весом поменьше трое суток находились в реанимации на аппарате неинвазивной вентиляции легких. После стабилизации состояния их перевели в отделение патологии. В настоящее время здоровью малышей ничего не угрожает, состояние стабильное», - проинформировала заведующая отделением реанимации новорожденных Саният Султанова.

С начала года в Центре перинатологии и детской кардиохирургии родилось 97 двойняшек и теперь уже одна тройня. Недавно тройня родилась в Костанае. Также в Алматинской области молодая женщина тоже родила тройню.


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Автор:
Корреспондент
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