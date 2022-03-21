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    11:54, 21 Март 2022 | GMT +6

    Тротуарные парковки будут бесплатны два дня в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 21 и 22 марта все тротуарные парковки будут бесплатны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В честь праздника Наурыз 21 и 22 марта все тротуарные парковки в городе будут бесплатны. Площадочные парковки работают в прежнем режиме. Поздравляем всех с наступающим праздником, желаем мира и процветания!», - сообщили в пресс-службе A-Parking.

    Напомним, казахстанцы празднуют Наурыз мейрамы.

    В этом году в рамках празднования Наурыз мейрамы в Алматы планируется проведение более 80 различных мероприятий во всех районах города.

    Ранее сообщалось о том, как защитить детей от отравления в преддверии праздника Наурыз.


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