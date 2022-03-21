Тротуарные парковки будут бесплатны два дня в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 21 и 22 марта все тротуарные парковки будут бесплатны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В честь праздника Наурыз 21 и 22 марта все тротуарные парковки в городе будут бесплатны. Площадочные парковки работают в прежнем режиме. Поздравляем всех с наступающим праздником, желаем мира и процветания!», - сообщили в пресс-службе A-Parking.

Напомним, казахстанцы празднуют Наурыз мейрамы.

В этом году в рамках празднования Наурыз мейрамы в Алматы планируется проведение более 80 различных мероприятий во всех районах города.

Ранее сообщалось о том, как защитить детей от отравления в преддверии праздника Наурыз.