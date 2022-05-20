20 Мая 2022 15:15

Тростниковые заросли загорелись на берегу Каспия в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Тростниковые заросли загорелись на берегу Каспийского моря в Атырауской области. Пожар был выявлен 19 мая ближе к вечеру при проведении космического мониторинга на территории государственного природного резервата «Акжайык», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу ДЧС региона.

В настоящее время известно, что возгорание тростниковых зарослей, то есть камыша, произошло на территории государственного природного резервата.

«Камыш горит на побережье Каспийского моря в 25 километрах от города Атырау. На место пожара отправилась группа сотрудников резервата на двух лодках с двумя мотопомпами. Площадь возгорания в настоящее время уточняется. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Государственный природный резерват «Акжайик» был создан постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2009 года в дельте реки Урал и прилегающем побережье Каспийского моря. 1 апреля 2009 года территория дельты реки Урал и прилегающего побережья Каспия включена в список водно-болотных угодий международного значения. Она стала второй казахстанской территорией после Тенгиз-Коргалжынской системы озер, вошедшей в данный список.

В 2014 году резерват вошел во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.