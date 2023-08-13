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    18:38, 12 Август 2023 | GMT +6

    Тростники загорелись в промышленной зоне Атырау

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    Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Тростниковые заросли загорелись в промышленной зоне на окраине Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС, 12 августа в 9:45 часов поступило сообщение, что в районе Южной промышленной зоны г.Атырау горит растительность. По прибытию к месту происшествия было установлено, что в восточном направлении улицы Куттыгай батыра Южной промышленной зоны горят трава и тростниковых заросли (камыш). В тушении задействованы 9 сотрудников и 2 единицы техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.


    Тушение продолжается.

    В социальных сетях сообщается, что пожар начался ночью. Огонь хорошо было видно с дороги в районе элеватора. Под утро в городе в части микрорайонов ощущался неприятный запах.


    Теги:
    Пожар Атырауская область Происшествия Атырау Происшествия, ЧС
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