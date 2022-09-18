Тростники на побережье Каспия горят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 17 сентября в 19:45 в Атырау, в пригородном сельском округе Кенузек, начался пожар в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщали в пресс-службе ДЧС региона, тростниковые заросли загорелись в 40 километрах от поселка Алгабас в сторону Каспийского моря. Горит тростниковая растительность, а это преимущественно камыш, предварительно на площади 16 га.

В связи с заболоченностью и непроходимостью для техники тушение не представляется возможным. Угрозы населенным пунктам нет.

В настоящее направление ветра южное, скорость - 4 метра в секунду в сторону города Атырау. В областном центе чувствуется запах гари.