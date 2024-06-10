Тропу со сказочными героями привели в порядок в Павлодарской области

Фигуры сказочных персонажей покрасили и отремонтировали на «Лешкиной тропе» в Павлодарской области. Это один из туристических маршрутов, который проходит через Чалдайский сосновый бор, передает корреспондент агентства Kazinform.

Протяженность маршрута - около шести километров. Здесь можно прогуляться пешком, проехать на велосипеде или верхом. На лесной тропе есть указатели, карта маршрута и скамейки для отдыха, но гулять здесь можно только в сопровождении сотрудника природного резервата.

- Это круглогодичный туристический маршрут. Преодолеть его можно пешком, на лыжах, верхом, на велосипеде. Любителям скандинавской ходьбы тоже понравится. Проходить маршрут, протяженностью 6,2 километра, можно только в сопровождении государственного инспектора, экскурсовода ООПТ, инструктора по туризму. Добраться сюда можно на личном транспорте в сопровождении государственного инспектора или на такси до села Шалдай, затем - на такси до села Садыкащи, - рассказали в резервате «Ертіс Орманы».

Фото: Ертіс Орманы

Туристическая тропа находится в 162 километрах от Павлодара и в 12 километрах от села Шалдай.

- Тропа проходит по сосновому бору, и, встречая на пути сказочных персонажей, невольно погружаешься в детство. Кстати, когда возникла необходимость в создании нового туристического маршрута, за помощью обратились к местному государственному инспектору Амангельды Капуовичу, его многие знают как Лешу. Здесь прошло его детство, он знает все тропинки, и в родных краях пользуется большим уважением. Кому же, если не ему, проложить тропу? Поэтому это «Лешкина тропа», - объяснили в резервате.

Сказочные персонажи установлены на каждой развилке маршрута.

Напомним, ранее сотрудники резервата засняли на видео рысь, а позже необычных для этих мест «сибирских попугаев».

Совсем недавно установленная в резервате система раннего обнаружения пожаров позволила быстро потушить возгорание. Пожар по неосторожности устроили дети.