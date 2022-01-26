Тропический шторм обрушился на юго-восток Африки, есть жертвы
АММАН.КАЗИНФОРМ – На юго-восточное побережье африканского континента обрушился тропический шторм «Ана», который вызвал масштабные наводнения и унес жизни 46 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на АР.
Последствиями циклона стали наводнения, приведшие к масштабным разрушениям, отключению электричества, травмам и гибели людей.
«По предварительным оценкам, в результате природного катаклизма погибли 46 человек, 49 получили различные травмы, 65 тысяч человек остались без крова. В обшей сложности от последствий Аны пострадали не менее пятиста тысяч человек», - сообщается в заявлении властей Мадагаскара, Мозамбика и Малави.
На юге Малави в результате наводнения обрушилось большое количество домов. Тысячи человек остались без крыши над головой, и нашли убежище в церквях и школах.
«Главная дорога была отрезана наводнением, и многие люди опасались, что они оказались в ловушке из-за бушующих вод», - отметили правительственные чиновники Малави.
«Развернута поисково-спасательная группа была, чтобы помочь людям, оказавшимся в ловушке из-за наводнения», - сообщил комиссар управления по вопросам стихийных бедствий Малави Чарльз Калемба. С его слов, в работе задействованы группы из представителей вооруженных сил Малави, полиции и Малавийского общества Красного Креста.
Из-за наводнений, вызванных проливными дождями, энергетические компании в целях безопасности были вынуждены остановить генераторы.
«Наша генерация электричества зависит от уровня воды, и в настоящее время уровень слишком высок, чтобы мы смогли запускать машины. Это слишком рискованно», - передает Africanews со ссылкой на представителя энергетической компании Малавии Мозес Гваза
Из-за наводнений также приостановлены занятия во всех школах на юге Малави, о чем сообщил министр образования Чикондано Мусса.
В Мадагаскаре интенсивные дожди вызвали наводнения, оползни и гибель людей, особенно затронув столицу страны Антананариву, сообщается в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). По сообщениям властей Мадагаскара, более 62 000 человек пострадали в 7 регионах.
«Изначально дожди были вызваны зоной межтропической конвергенции вокруг экватора, возникшей примерно 17 января, которая усилилась, когда примерно через три дня тропический циклон обрушился на восток Мадагаскара», - сообщают в ООН.
Направлявшийся с Индийского океана циклон обрушился на материковую часть Африки в понедельник, вызвав проливные дожди и сильный ветер в центральных и северных районах Мозамбика.
«Шторм потенциально затронет крайне уязвимые слои населения, которые уже пострадали от предыдущих стихийных бедствий и конфликтов на севере Мозамбика», - прогнозируют в УКГВ.
По оценкам правительства и агентств ООН, 500 000 человек могут пострадать в мозамбикских провинциях Нампула, Замбезия и Софала.
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