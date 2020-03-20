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Троллейбус сбил женщину в Алматы

20 Марта 2020 00:40
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Троллейбус сбил женщину в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы троллейбус сбил женщину, ее госпитализировали с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инцидент произошел на пересечении улиц Гоголя и Муратбаева. Пострадавшую доставили в центральную городскую клиническую больницу с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма».

«У женщины открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга средней степени. Субдуральное кровоизлияние правой височной, затылочной долях. Пневмоцефалия. Линейный перелом затылочной кости и сосцевидного отростка височной кости с переходом на стенок слухового канала справа. Ушибленная рана затылочной области. Ушиб мягких тканей головы, грудной клетки слева», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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