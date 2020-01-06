Троллейбус насмерть сбил пешехода в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Троллейбус насмерть сбил пешехода в Алматы. Стали известны причины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера, 5 января, около 23:20 часов водитель троллейбуса ехал по Сатпаева в восточном направлении в сторону парка. Не доезжая до улицы Розыбакиева, у него поднялось давление, и он потерял сознание, резко ушел вправо, врезался в припаркованные «Lexus GS300» и «Honda Accord». Далее, выехав на тротуар, водитель сбил пешехода. На место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и ЧС», - сообщили в «Алматыэлектротранс».





Прибывшие медики оказали медицинскую помощь пешеходу, однако от полученных травм мужчина скончался на месте.

«Семье погибшего будет выплачена компенсация. От лица компании мы приносим искренние соболезнование семье!» - добавили в ведомстве.