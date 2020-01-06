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Троллейбус насмерть сбил пешехода в Алматы

6 Января 2020 09:52
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Троллейбус насмерть сбил пешехода в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Троллейбус насмерть сбил пешехода в Алматы. Стали известны причины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Расследование проводится по факту смертельного наезда троллейбуса на пешехода в Алматы

«Вчера, 5 января, около 23:20 часов водитель троллейбуса ехал по Сатпаева в восточном направлении в сторону парка. Не доезжая до улицы Розыбакиева, у него поднялось давление, и он потерял сознание, резко ушел вправо, врезался в припаркованные «Lexus GS300» и «Honda Accord». Далее, выехав на тротуар, водитель сбил пешехода. На место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и ЧС», - сообщили в «Алматыэлектротранс».



Прибывшие медики оказали медицинскую помощь пешеходу, однако от полученных травм мужчина скончался на месте.

«Семье погибшего будет выплачена компенсация. От лица компании мы приносим искренние соболезнование семье!» - добавили в ведомстве.


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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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