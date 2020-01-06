Троллейбус насмерть сбил пешехода в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Троллейбус насмерть сбил пешехода в Алматы. Стали известны причины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Вчера, 5 января, около 23:20 часов водитель троллейбуса ехал по Сатпаева в восточном направлении в сторону парка. Не доезжая до улицы Розыбакиева, у него поднялось давление, и он потерял сознание, резко ушел вправо, врезался в припаркованные «Lexus GS300» и «Honda Accord». Далее, выехав на тротуар, водитель сбил пешехода. На место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и ЧС», - сообщили в «Алматыэлектротранс».
Прибывшие медики оказали медицинскую помощь пешеходу, однако от полученных травм мужчина скончался на месте.
«Семье погибшего будет выплачена компенсация. От лица компании мы приносим искренние соболезнование семье!» - добавили в ведомстве.
- Женщину избили в Алматы: полиция проводит расследование по двум статьям
- Жомарт Ертаев признал вину в суде
- Двое мужчин с маленькими детьми едва не замерзли в горах Алматы
- Расследование проводится по факту смертельного наезда троллейбуса на пешехода в Алматы
- Подросток упал с аттракциона на Кок-Тобе: начато досудебное расследование
- Алматинцы жалуются на пробки в Медеу: как собираются решить проблему
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана