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Троих подозреваемых по делу о сепаратизме в СКО арестовали на два месяца

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Апреля 2023, 11:00
Троих подозреваемых по делу о сепаратизме в СКО арестовали на два месяца

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Троих подозреваемых по делу о сепаратизме в Северо-Казахстанской области заключили под стражу на два месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

«Специализированный следственный суд Петропавловска в отношении всех трех фигурантов дела санкционировал меру пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на 2 месяца», - сказано в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 18 апреля по подозрению в пропаганде подрыва безопасности и публичных призывах к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан задержали троих членов «Народного совета».

В социальных сетях распространился видеоролик, герои которого заявили о создании так называемого «Народного совета трудящихся» и о своей независимости от Казахстана. Видео вызвало негативный резонанс среди жителей Северо-Казахстанской области и других регионов страны.

В департаменте Комитета национальной безопасности начали расследование по статье «Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ». Допросили 18 человек, позже троих из них поместили в изолятор СКО.


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