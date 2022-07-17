17 Июля 2022 15:39

Троих детей спасли из горящей квартиры в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Троих детей и двоих взрослых спасли в Атырау пожарные из горящей квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в CALL-центр поступило сообщение, что из квартиры, расположенной по проспекту Азаттык, идет дым. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что открытым огнем горят бытовые принадлежности и мебель спальной в квартире общей площадью 90 кв.м.. Пожарные ДЧС Атырауской области спасли 5 человек, в том числе 3 детей. В результате пожара женщина 1991 г. р., получившая ожоги тела и отравившаяся угарным газом, была передана сотрудникам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников ДЧС Атырауской области и 3 единицы техники. Причины устанавливаются.