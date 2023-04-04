ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Троих человек спасли огнеборцы при пожаре в Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

3 апреля в 16 часов 20 минут на пульт ПСЧ СПЧ-2 поступило сообщение о том, что по адресу улица Матросова, 9 города Экибастуза произошел пожар. На момент прибытия пожарных подразделений из квартиры на пятом этаже шел дым.

В спальном помещении на площади в 12 кв. м. горели мебель, домашние вещи. Дым стремительно распространялся по подъезду. Силами командира отделения СПЧ-2 старшины гражданской защиты Сартымбекова Асылхана, пожарного-спасателя СПЧ-2 младшего сержанта гражданской защиты Пронченко Романа и начальника караула ПЧ-6 капитана гражданской защиты Бутенова Руслана с помощью спасательного колпака по лестничному маршу были спасены 3 человека.

До прибытия пожарного подразделения самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них 5 детей.

Локализовать огонь удалось в 16:50, в 17:05, была объявлена полная ликвидация пожара. Благодаря оперативным и слаженным действиям дежурной смены удалось избежать жертв. В тушении участвовали 12 сотрудников и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.