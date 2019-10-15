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Трое жителей Туркестанской области устроили незаконную охоту на зайцев

15 Октября 2019 09:54
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Трое жителей Туркестанской области устроили незаконную охоту на зайцев

СОЗАКСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер», направленного на выявление и пресечение экологических преступлений и административных правонарушений, сотрудники Созакского РОП выявили факт незаконной охоты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

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На этот раз в поле зрения стражей порядка попали трое жителей Созакского района, путем браконьерства добывшие туши зайцев. Используя мотоцикл «Урал» и прожектор, браконьеры с помощью охотничьего ружья устроили незаконную охоту на диких зайцев. У доставленных в отдел полиции подозреваемых, полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств охотничье ружье, 19 патронов и 3 туши зайцев.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Созакского РОП по статье 337 УК РК «Незаконная охота». Подозреваемые полностью признались в содеянном. Они находятся под подпиской. Проводится досудебное расследование.

Мероприятия по выявлению нарушений природоохранного законодательства будут продолжены.

Также в ходе ОПМ «Браконьер» сотрудниками природоохранной полиции на постоянной основе совместно с заинтересованными органами организуются и проводятся рейдовые мероприятия и разъяснительные беседы среди населения по строгому соблюдению природоохранного законодательства.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Экология, МВД РК,
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