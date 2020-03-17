+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 15 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Трое жителей Туркестанской области распространяли заведомо ложную информацию

17 Марта 2020 20:35
Поделиться:
Трое жителей Туркестанской области распространяли заведомо ложную информацию

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области ведется расследование в отношении 3-х граждан, распространяющих заведомо ложную информацию. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил первый заместитель начальника департамента полиции по Туркестанской области Абдигани Сейдуалиев, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Полицейских учат различать коронавирус в Павлодарской области
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил врачей, лечащих зараженных коронавирусом Будут ли привлекать зарубежных врачей в Алматы из-за коронавируса Аким Актобе призвал рестораторов с ответственностью отнестись к режиму ЧП

«Статья 274 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет за распространение заведомо ложной информации. К примеру, в области зарегистрировано 3 таких факта в Мактааральском, Шардаринском районах и городе Кентау. Они снимали на мобильный телефон учебно-тренировочные занятия на случай выявления больного с признаками коронавирусной инфекции. После они выложили видеоматериалы в социальных сетях, распространив заведомо ложную информацию. Сейчас ведется следствие», - сказал А. Сейдуалиев.

Вместе с тем, по словам спикера, необходимо руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов и не тиражировать информацию от сомнительных источников, чтобы не сеять необоснованную панику и ажиотаж.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, МВД РК, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив