Трое жителей Туркестанской области распространяли заведомо ложную информацию

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области ведется расследование в отношении 3-х граждан, распространяющих заведомо ложную информацию. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил первый заместитель начальника департамента полиции по Туркестанской области Абдигани Сейдуалиев, передает МИА «Казинформ».

«Статья 274 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет за распространение заведомо ложной информации. К примеру, в области зарегистрировано 3 таких факта в Мактааральском, Шардаринском районах и городе Кентау. Они снимали на мобильный телефон учебно-тренировочные занятия на случай выявления больного с признаками коронавирусной инфекции. После они выложили видеоматериалы в социальных сетях, распространив заведомо ложную информацию. Сейчас ведется следствие», - сказал А. Сейдуалиев.

Вместе с тем, по словам спикера, необходимо руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов и не тиражировать информацию от сомнительных источников, чтобы не сеять необоснованную панику и ажиотаж.