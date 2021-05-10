Трое учеников выпускного класса НИШ заболели коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы трое учеников 12 класса «Назарбаев Интеллектуальная школа» физико-математического направления заболели коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов сообщил, что эти случай были зарегистрированы после первых экзаменов среди учеников 12 классов.

«Заболевшие школьники являются учениками разных классов, сдавали выпускные экзамены оффлайн в школе с 4 по 6 мая текущего года. Также планировалась сдача экзаменов по расписанию - 11, 13, 17 мая текущего года. Однако, в связи с регистрацией заболеваемости в школе, проведение экзаменов в последующие дни под вопросом», - отметил санврач.

По его словам, всего контактных в школе - 8 преподавателей и 35 учеников по классам, обследованы ПЦР, анализы в работе. Три класса закрыты на карантин, проведена дезинфекционная обработка школы, администрации учебного заведения выдано постановление о проведение противоэпидемических мероприятий.