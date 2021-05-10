РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:03, 09 Май 2021 | GMT +6

    Трое учеников выпускного класса НИШ заболели коронавирусом в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы трое учеников 12 класса «Назарбаев Интеллектуальная школа» физико-математического направления заболели коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов сообщил, что эти случай были зарегистрированы после первых экзаменов среди учеников 12 классов.

    «Заболевшие школьники являются учениками разных классов, сдавали выпускные экзамены оффлайн в школе с 4 по 6 мая текущего года. Также планировалась сдача экзаменов по расписанию - 11, 13, 17 мая текущего года. Однако, в связи с регистрацией заболеваемости в школе, проведение экзаменов в последующие дни под вопросом», - отметил санврач.

    По его словам, всего контактных в школе - 8 преподавателей и 35 учеников по классам, обследованы ПЦР, анализы в работе. Три класса закрыты на карантин, проведена дезинфекционная обработка школы, администрации учебного заведения выдано постановление о проведение противоэпидемических мероприятий.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Главная Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!