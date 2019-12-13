Трое пожарных награждены медалью «Ерлігі үшін»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Республики Казахстан за героические подвиги, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга трое пожарных награждены медалью «Ерлігі үшін», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

13 декабря 2019 года на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня Независимости Республики Казахстан, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев вручил награды Сматиллаеву Марату, Баймурзину Куанару, Тулеукасимову Галымжану.

Эти пожарные проявили мужество, храбрость, самоотверженность и героизм при исполнении служебного долга и спасении жизни людей.

Младший сержант гражданской защиты Сматиллаев Марат Шакирұлы –

пожарный специализированной пожарной части № 6 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Алматы.

7 июня 2019 года в 05 часов 44 минут на номер «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в Бостандыкском районе г.Алматы. К моменту прибытия первых пожарных расчетов к месту вызова происходило горение квартиры в жилом доме, основные пути эвакуации были плотно задымлены, создалась угроза распространения огня и дыма на верхние этажи дома и в смежные помещения. При входе в горящую квартиру Сматиллаев М.Ш. обнаружил женщину

с двумя детьми. Оценив обстановку, он снял с себя дыхательную маску, надел на девочку и вынес ее из квартиры, затем вернулся и эвакуировал из квартиры мальчика, а после – женщину. Благодаря его грамотным и умелым действиям спасено 3 человека, 2 из которых дети.

Старшина гражданской защиты Баймурзин Куанар Кадирбаевич - водитель пожарной части №7 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области.

15 февраля 2019 года в 15 часов 59 минут, двигаясь на личном автотранспорте по улице Есет Көтібарұлы напротив дома №119 в свободное от несения службы время, Баймурзин К.К. увидел густой дым, идущий из центрального входа частного дома и незамедлительно сообщил об увиденном на линию «101». Подбежав к окну дома он увидел напуганную пожилую женщину внутри дома, которая пыталась самостоятельно выбраться, но не могла из-за возгорания входа.

Несмотря на сильный дым и отсутствие специальной экипировки, Баймурзин К.К. выбил окно руками, проникнул в дом, взял висевший на батарее платок, окутал им женщину и вывел через окно на свежий воздух. Далее усадил ее в свою машину, оказал первую медицинскую помощь до прибытия медиков. Удостоверившись в том, что состояние женщины удовлетворительное, в целях предотвращения опасности, оперативно отключил подачу газа и электричества. По приезду сотрудников пожарной части Баймурзин К.К. сообщил о ситуации и остался помогать своим коллегам.

Пострадавшая гражданка 1955 г.р. была передана медицинской службе для оказания врачебной помощи. Благодаря оперативному принятию решений, высокой тактической выучке, активным и решительным действиям Баймурзина К.К. была спасена человеческая жизнь.

Старшина гражданской защиты Тулеукасимов Галымжан Серикович -командир отделения пожарной части № 39 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Восточно-Казахстанской области.

13 мая 2019 года поступило сообщение о пожаре жилых домов в г.Семей. Прибыв на место пожара, было обнаружено горение открытым пламенем 4-х жилых домов общей площадью 250 кв.м., что создавало угрозу распространения огня на соседние дома.

Огонь распространялся по деревянным конструкциям домов, горели обшивки стен, кровли, оконные блоки и хозяйственные постройки.

Первым руководителем тушения пожара выступал командир отделения Тулеукасимов Г.С., который, правильно оценив обстановку, объявил вызов № 3 и создал 2 звена ГДЗС.

В ходе разведки в доме были обнаружены хозяева горящего дома, а так же два газовых баллона.

Благодаря смелым и решительным действиям личного состава отряда г. Семей, в том числе Тулеукасимова Г.С. до приезда скорой помощи пострадавшие были эвакуированы, после оказания первой медицинской помощи переданы медикам. Спасено и эвакуировано 10 человек, из которых 4 детей.

Кроме того удалось избежать взрыва газового баллона, что могло бы привести к необратимым последствиям.

Благодаря грамотным и умелым действиям личного состава под руководством Тулеукасимова Г.С., удалось избежать человеческих жертв.







