Трое погибли в результате нападения с ножом в английском Рединге

РЕДИНГ. КАЗИНФОР М - В результате нападения с ножом в городе Рединг в английском графстве Беркшир погибли три человека, есть также раненые. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

Нападавший задержан, он, предположительно, выходец из Ливии, сообщили Би-би-си источники в службе безопасности. Известно, что ему 25 лет.

На месте происшествия находятся офицеры по борьбе с терроризмом, но террористический мотив нападения пока не подтвержден.

Инцидент произошел в субботу вечером в парке Форбери.

По сообщениям СМИ, злоумышленника обезвредил полицейский, который сбил его с ног «регбистским приемом».

Местная полиция заявила, что нет никаких признаков того, что инцидент был каким-то образом связан с состоявшейся в парке Форбери несколькими часами ранее акцией протеста Black Lives Matter.