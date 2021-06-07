Трое мужчин заблудились в горах вблизи ущелья Бургулюк в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Заблудившихся туристов спасли в горах с помощью вертолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.

Как сообщили в ведомстве, сегодня, 6 июня, в 15. 40 на пульт службы «101» Толебийского района ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что около 12.00 трое дителей Сарыагаша (двое 1994 и один - 1993 года рождения) вышли в горы в направлении ущелья Бургулюк к водопаду и заблудились. Со слов заблудившихся, на обратном пути одному из них стало плохо и самостоятельно спуститься с гор они не могли.

В 16.33 из оперативного штаба был направлен вертолет Ми-8АМТ UP-MI871 АО «Казавиаспас» МЧС для спасения пострадавших.

В 17.25 были найдены и спасены все три человека. В 17.55 спасенные были доставлены в аэропорт Шымкента для обследования.

В спасательной операции участвовали шесть сотрудников ДЧС и две единицы техники.