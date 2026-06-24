Трое мужчин получили сроки за похищение девушки в Таразе

В Таразе трое жителей Алматинской области осуждены за похищение 19-летней девушки с целью принуждения ее к вступлению в брак, передает агентство Kazinform.

Преступление было совершено в октябре прошлого года. По данным Генеральной прокуратуры, отдел полиции района Аулие-Ата города Тараза начал досудебное расследование по факту похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору с целью принуждения к вступлению в брак (п. п.1) и 4)ч.2 ст. 125-1 УК РК).

В ходе следствия установлено, что потерпевшая более пяти лет состояла в близких отношениях с организатором похищения, однако неоднократно отказывалась выходить за него замуж. Несмотря на это, мужчина решил похитить девушку и привлек к преступлению своих знакомых.

Как отметили в Генпрокуратуре, трое злоумышленников, действуя по предварительному сговору и применяя насилие, среди бела дня похитили девушку.

Приговором суда № 2 города Тараза все трое признаны виновными в похищении человека с целью принуждения к вступлению в брак. С применением статьи 63 Уголовного кодекса РК каждому из осужденных назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.