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Трое мужчин незаконно добывали гравий в Туркестанской области

Редактор:  
Зифа Хабирова
2 Июня 2023, 22:15
Трое мужчин незаконно добывали гравий в Туркестанской области Фото: polisia.kz

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские провели рейд, в результате выявили 3 местных жителей, незаконно добывавших гравий, а также 2 грузовые автомашины и экскаватор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

«Данный факт зарегистрировали по статье «Нарушение права государственной собственности на недра», - сообщили в полиции.

Как выяснилось, жители района погрузили гравий на грузовые автомашины «Камаз» и собирались вывезти с целью продажи. Однако, благодаря бдительности стражей порядка, им не удалось нанести вред природе. Правонарушение было своевременно пресечено.

Кроме того, в отношении одного скрывшегося нарушителя, которого установили полицейские, наложили штраф по ст. 613 ч. 1 КоАП РК.

В настоящее время автотранспортные средства водворены на штрафстоянку.


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