8 Июля 2022 09:30

Трое из десяти жителей Нидерландов выезжают в сопредельные страны для заправки авто

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Согласно опросу общественного мнения, проведенному в нидерландской провинции Лимбург, пятеро из шести водителей этого региона покидают страну, чтобы сэкономить на топливе, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Цены на топливо в Нидерландах являются одними из высоких в ЕС, а с учетом событий в Украине, стали еще выше.

Как передает портал Dutchnews.nl , треть из 3 тыс. нидерландцев, опрошенных Kiescompas, заявили, что покупали бензин в соседней Бельгии или Германии.

Почти три четверти жителей Лимбурга сделали это за последний месяц, в то время как в Норд-Брабанте (46 процентов) и Зеландии, которые граничат с Бельгией, эти цифры составили 46% и 43%.

В северных провинциях цифры были ниже, но 10% жителей Норд-Холланда и Флеволанда заявили, что пересекли границу в поисках более дешевого бензина.

В начале июня правительство Германии снизило налоги на бензин и дизельное топливо, что в некоторой степени стабилизировало цены в ФРГ и сделало перспективу заправки для соседей более привлекательной.

По данным автомобильной организации ANWB, цены на бензин в Нидерландцах одни из самых высоких в Европе, выше только в скандинавских странах, Греции и Исландии.

По состоянию на 1 июля 2022 года, один литр бензина стоил 2,04 евро в Бельгии и 1,89 евро в Германии по сравнению с 2,37 евро в Нидерландах. Норвегия возглавляет список по цене 2,57 евро за литр.