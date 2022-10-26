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Трое детей заблудились в горах Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Октября 2022, 14:07
Трое детей заблудились в горах Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области трое пропавших детей найдены в 12 км от села Бесагаш в горной местности Бескайнарского сельского округа в сторону горнолыжного курорта «Табаган», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции, 25 октября в 23:45 на пульт дежурной части УП Талгарского района поступило сообщение от местной жительницы с просьбой оказать содействие в поиске детей. Она рассказала, что днем того же дня примерно в 10:30 утра ее шестилетний сын с 11-летним двоюродным братом и 13-летней двоюродной сестрой вышли из дома и не вернулись.

На розыск несовершеннолетних незамедлительно был ориентирован личный состав региона, были разосланы ориентировки по всем комплексным силам и нарядам полиции. К поисковым мероприятиям подключились также и волонтеры.

«В итоге за дежурные сутки дети были обнаружены местным жителем в 12 км от села Бесагаш в горной местности Бескайнарского сельского округа в сторону ГК «Табаган». В настоящее время разыскиваемые возвращены домой в целости и сохранности. Родители детей выразили огромную благодарность полицейским и всем, кто оказал содействие в поисках», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.


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