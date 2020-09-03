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Трое детей за сутки выпали из окон в Казахстане

3 Сентября 2020 11:29
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Трое детей за сутки выпали из окон в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За вчерашний день по стране зарегистрировано три случая выпадения детей из окон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

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«В Нур-Султане в девятиэтажном жилом доме по улице Нажимеденова из окна квартиры пятого этажа, оставшись без присмотра взрослых, выпал ребенок 2016 года рождения. От полученных травм он скончался в больнице», - говорится в распространенном сообщении пресс-службы КЧС МВД РК.

В Актау в пятиэтажном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры пятого этажа ребенок 2017 года рождения. С различными травмами ребенка госпитализировали в больницу.

В поселке Калкаман Павлодарской области в четырехэтажном жилом доме из окна четвертого этажа, оставшись без присмотра взрослых, выпал ребенок 2016 года рождения. Он получил различные травмы.

«В большинстве случаев падение детей происходит по причине оставления детей без присмотра родителей, невнимательности взрослых. Зачастую падение детей происходит в дневное время», - уточнили в пресс-службе комитета.

Напомним, что недавно в Усть-Каменогорске из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок, который также получил многочисленные травмы.


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#Нур-Султан   #Происшествия  
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