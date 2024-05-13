Трое детей в один день выпали с балкона и из окна в Кызылорде

В Кызылорде в один день трое детей выпали с балкона и из окна, передает корреспондент агентства Kazinform.

Происшествия случились вчера, 12 мая. В 21:37 с балкона квартиры на третьем этаже многоэтажного дома упали дочь хозяев - девочка 2017 года рождения - и их родственник 2018 года рождения. Оба госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Также на левобережье из окна квартиры на первом этаже выпал ребенок 2021 года рождения. Он получил телесные повреждения и госпитализирован.

- Просим родителей не оставлять маленьких детей без присмотра. Противомоскитная сетка не защищает детей от выпадения из окон. Не нужно разрешать детям выходить на балкон без взрослых. Не следует забывать, что за жизнь каждого ребенка отвечают его родители, – говорится в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

По информации ведомства, в этом году зарегистрировано 7 подобных случаев. В прошлом году таких происшествий случилось 14.

Ранее сообщалось, что в Кызылорде при пожаре в кафе эвакуировали 14 человек.