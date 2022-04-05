Трое детей погибли при пожаре: в костанайском ДЧС назвали предварительную причину

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области, несмотря на проводимую работу, оперативная обстановка с пожарами и их последствиями остается сложной. Об этом сообщил на совещании в областном акимате начальник ДЧС региона Биржан Каримов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на профилактическую работу, проводимую ведомством, ситуация остаётся сложной. Как отмечает сам Б. Каримов, одной профилактической работой ситуацию сложно изменить, так как есть проблема наличия ветхого жилья, изношенность электропроводок, низкая культура поведения самих граждан, сопровождающаяся игнорированием элементарных требований пожарной безопасности, злоупотреблением спиртными напитками и оставлением детей без присмотра.

«Один из последних резонансных случаев является пожар в частном в двухквартирном жилом доме произошедший 31 марта в селе Амангельды Амангельдинского района. По предварительной причине, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки при зарядке мобильного устройства с распространением огня на мягкую мебель и домашние вещи в кухонном помещении.

До прибытия противопожарной службы соседями эвакуированы трое детей, еще один ребенок самостоятельно выбрался наружу через оконный проем. К сожалению, позже работниками центральной районной больницы констатирована смерть троих детей»,- сообщил Б. Каримов.

Выживший девятилетний мальчик госпитализирован с отравлением угарным газом средней степени.

В ходе предварительного выяснения обстоятельств пожара ведомством установлено, что дети находились одни без присмотра в запертом на ключ доме. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Что касается родителей, то мать работает воспитателем в местной школе, отец - безработный. А на момент пожара мать находилась на работе, отец на подработке.

«По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 292 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, назначена пожарная техническая экспертиза для установления причины и очага возгорания.

По данному адресу в рамках месячника пожарной безопасности в сентябре прошлого года осуществлена агитационно-профилактическая работа с проведением инструктажа по соблюдению правил пожарной безопасности», - добавил Б. Каримов.

В связи с этим, ведомство обратилось к другим областным управлениям. В частности, управлению образования акимата Костанайской области совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям Костанайской области в рамках учебных часов, предусмотренных на изучение основы безопасности жизнедеятельности, рекомендовано провести занятия по правилам поведения детей при чрезвычайных ситуациях, а также на родительских собраниях провести инструктажи (лекции) по соблюдению элементарных требовании пожарной безопасности в быту, при этом довести трагические данные последствий детской шалости.

Вместе с тем, акимам городов и районов совместно с территориальными подразделениями ДЧС рекомендовано усилить проведение подворового обхода в сельской местности, в том числе по местам проживания социально-уязвимых слоев населения и неблагополучных семей. Также рекомендовано активизировать работу по оснащению домов социально-уязвимых слоев населения датчиками угарного газа, а также рассмотреть вопрос проведения ремонта систем отопления и электроснабжения жилья социально-уязвимых слоев населения.

