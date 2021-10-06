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    10:40, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Трое детей найдены мертвыми среди сгоревшего сена в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В результате возгорания сена в Махамбетском районе Атырауской области погибли трое детей. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

    По данным МЧС, 5 октября в 19.27 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Жаскеленова в селе Ортакшыл Махамбетского района загорелись 22 рулона сена.

    Огнеборцы ПЧ №11 прибыли на место ЧС в 19.45, пожар полностью ликвидирован в 23.07.

    Затем, 6 октября в 00.02, поступило сообщение от Махамбетского районного отдела полиции о пропаже при неизвестных обстоятельствах троих несовершеннолетних детей в селе Ортакшыл.

    В поисках были задействованы 11 сотрудников, три единицы техники, два кинологических расчета ДЧС, сотрудники Департамента полиции и жители села.

    Тела пропавших - двоих детей 2014 года рождения и одного ребенка 2012 года рождения - обнаружены среди сгоревшего сена и переданы сотрудникам Департамента полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

    МЧС РК призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра взрослых.


    Теги:
    Атырауская область Пожар Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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