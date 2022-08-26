26 Августа 2022 20:39

Трое детей лишились матери в результате ДТП в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Смертельная авария произошла в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

26 августа на пересечении проспекта Байдибек би и улицы А. Кошерова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Toyota Camry и Audi S8.

«В результате ДТП пассажирка Toyota Camry скончалась на месте происшествия, трое малолетних детей с разными телесными повреждениями доставлены в городскую детскую больницу. Водителям автомашин и двум пассажирам была оказана медицинская помощь в городской клинической больнице, после чего их отпустили домой», - сообщили в полиции.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование.















