Автобус врезался в грузовик под Балхашом: есть погибший

Несмотря на регулярные предупреждения полиции о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и режима труда и отдыха, отдельные водители продолжают игнорировать эти требования. Подобная беспечность, как показывает практика, нередко приводит к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

Очередная авария произошла 21 марта около 05:00 на 747-м километре автодороги Астана — Алматы в районе поселка Сарышаган в трех километрах от границы Жамбылской области. По предварительным данным, 49-летний водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, стоявшим на обочине в попутном направлении.

— В момент ДТП в салоне автобуса находились 33 пассажира. В результате столкновения один человек погиб на месте, еще трое с различными травмами доставлены в медицинские учреждения, — сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

Стражи порядка в очередной раз напоминают водителям о базовых мерах безопасности:

соблюдать скоростной режим и дистанцию, не садиться за руль в утомленном состоянии, делать остановки для отдыха каждые 2–3 часа, проверять техническое состояние транспорта перед выездом и учитывать погодные условия, особенно в темное время суток.

Полицейские подчеркивают: усталость за рулем снижает скорость реакции и может привести к трагическим последствиям. Безопасность на дороге зависит от ответственности каждого участника движения.

