РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:27, 19 Март 2026 | GMT +5

    Трое человек погибли в ДТП на трассе Астана – Караганда – Алматы

    Смертельная авария произошла на участке республиканской трассы вблизи Акчатау Карагандинской области. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Трое человек погибли в ДТП на трассе Астана – Караганда – Алматы
    Кадр из видео instagram.com/dorogi_karagandy/

    18 марта на автодороге Астана – Караганда – Алматы, в 40 километрах от поселка Акчатау со стороны Балхаша в направлении Караганды, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 

    По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справился с управлением на затяжном повороте, в результате чего машина опрокинулась.

    В аварии погибли три человека — водитель и двое его пассажиров. Все они скончались на месте происшествия.

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование.

    В департаменте полиции Карагандинской области призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные и дорожные условия, а также не превышать установленную скорость.

    Теги:
    ДТП Полиция Карагандинская область Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают