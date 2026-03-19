Трое человек погибли в ДТП на трассе Астана – Караганда – Алматы

18 марта на автодороге Астана – Караганда – Алматы, в 40 километрах от поселка Акчатау со стороны Балхаша в направлении Караганды, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справился с управлением на затяжном повороте, в результате чего машина опрокинулась.

В аварии погибли три человека — водитель и двое его пассажиров. Все они скончались на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование.

В департаменте полиции Карагандинской области призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные и дорожные условия, а также не превышать установленную скорость.