ТРК Президента РК будет сотрудничать с медиакомпаниями Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане делегация Телерадиокомплекса Президента РК провела в переговоры с иорданскими медиакомпаниями по вопросам развития взаимодействия в сфере СМИ, передает МИА «Казинформ».



На встрече генерального директора ТРК Президента Раушан Кажибаевой с министром правительственных коммуникаций Иорданского Королевства, Фейсалом Шбулем (Faisal Shboul) обсуждены вопросы развития связей между казахстанским и иорданскими СМИ в части совместного производства и обмена медиаконтентом, организации вещания и распространения в национальном медиапространстве.

Стороны отметили наличие большого потенциала взаимодействия в сфере медиа Казахстана и Иордании.

По итогам встречи Фейсал Шбуль выразил готовность открыть региональный корреспондентский пункт информационного агентства «Петра» в Казахстане до конца года.

По итогам переговоров с генеральным директором Иорданского информационного агентства Petra Файруз-аль-Мубайидин между ТРК Президента РК и Petra подписан Меморандум сотрудничестве и взаимопонимании.

Руководитель ТРК Президента РК Раушан Кажибаева отметила важность «развития гуманитарных связей, частью которых является взаимодействие СМИ», подчеркнув их роль в укреплении дружеских взаимоотношений между Казахстаном и Иорданией.

Генеральный директор Petra Файруз-аль-Мубайидин также подчеркнула значимость подписанного меморандума, направленного на обмен новостными материалами, совместное производство специальных проектов и доступ к ресурсам корреспондентских сетей.

Документ будет способствовать росту информированности читателей в Казахстане и Иордании и развитию взаимоотношений между двумя странами.

В дни пребывания в Аммане также состоятся переговоры с руководителями ряда крупнейших иорданских телеканалов, в том числе с Jordan Media City, руководителями авторитетных вузов по подготовке специалистов для медиаиндустрии.