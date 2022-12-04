ТРК Президента развивает сотрудничество с арабским спутниковым каналом «Аль-Джазира»

4 Декабря 2022, 20:04

ДОХА. КАЗИНФОРМ – Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан наладит партнерство с арабским спутниковым телеканалом «Аль-Джазира». Об этом стало известно на встрече делегации ТРК Президента РК с руководством арабского спутникового телеканала «Аль-Джазира», передает МИА «Казинформ».

На встрече, которая прошла в штаб-квартире крупнейшего телевизионного холдинга арабского региона в столице Катара Дохе, обе стороны подчеркнули роль масс-медиа в условиях меняющегося политического ландшафта и глобальных тенденций мирового развития. Также была подчеркнута важность участия национальных СМИ в формировании новостной повестки дня, их взаимодействие с крупными мировыми СМИ, что позволит обеспечить содержательное наполнение международных информационных проектов в целом.

Штаб-квартира телекомпании «Аль-Джазира». Студия новостей на арабском языке. Фото:archi.ru

В ходе встреч в штаб-квартире «Аль-Джазира» казахстанская сторона проинформировала коллег о трансформации ТРК в крупный медиа-холдинг, в состав которого сегодня входят несколько медиа-активов. Это телеканал «Jibek Joly» с вещанием на внутреннюю и внешнюю ветку, международное информационное агентство «Казинформ», Центр документального кино.

Налаживание деловых и дружеских отношений с зарубежными коллегами, обмен опытом, продвижение национальных интересов на мировой информационный рынок является важным направлением работы Телерадиокомплекса.

«Взаимодействие с телекомпанией «Аль-Джазира», получившей высокое признание в сфере мировой тележурналистики, безусловно, будет хорошим опытом и возможностью для обмена и продвижения странового контента, а также реализации совместных медиа-проектов», - отметила Генеральный директор ТРК Раушан Кажибаева.

В ходе поездки в Катар прошли переговоры с руководителями структурных подразделений Al Jazeera Media Network. В переговорном процессе участвовал и Генеральный директор Al Jazeera Media Network доктор Мостефа Суаг.

В ходе визита казахстанской делегации в Доху стороны обсудили вопросы партнерства двух сторон и подписание в перспективе совместного соглашения о сотрудничестве. Документ позволит систематизировать медиа-партнерство двух медиа-холдингов, а также создать условия для развития эффективного диалога СМИ по формированию международной информационной повестки дня.

Штаб-квартира телекомпании «Аль-Джазира». Студия новостей на арабском языке. Фото:archi.ru

НАО «Телерадиокомплекс Президента РК» является одной из крупнейших медиа-компаний Казахстана, в состав которой входят: республиканская и международная версия телеканала «Jibek Joly», старейшее в Казахстане международное информационное агентство «Казинформ» и Центр документального кино.

Телекомпания «Аль-Джазира»(Al Jazeera Media Network) - международная телекомпания, созданная в 1996 году по указу эмира Катара. Телекомпания ведет вещание на арабском и английском языках в большинстве стран мира, имеет более 50 зарубежных бюро. Документальный контент холдинга выходит в эфир на телеканале Al Jazeera Documentary.