РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:42, 31 Май 2024 | GMT +6

    ТРК Президента приступил к производству фильма «Абылай Хан»

    Фильм о полководце Абылай хане
    Фото: ТРК Президента РК

    Художественный короткометражный фильм рассказывает о выдающемся государственном деятеле, храбром полководце Абылай хане, возглавлявшем Казахское ханство в 1771 – 1781 годах, передает агентство Kazinform. 

    Фильм снимает Центр документального кино Телерадиокомплекса Президента РК. Съемки киноленты проводятся в локации «Кочевники» в городе Конаеве. Художественная лента «Абылай Хан» будет показана в Мультимедийно-интерактивном комплексе, расположенном на площади Абылай хана в Бурабае.

    Фильм о полководце Абылай хане
    Фото: ТРК Президента РК

    Посетителям комплекса предоставляется прекрасная возможность узнать историю жизни мальчика Абильмансура, ставшего великим сыном казахского народа – Абылай ханом.

    Фильм о полководце Абылай хане
    Фото: ТРК Президента РК

    Главную роль исполняет известный казахстанский актер Жандос Айбасов. В фильме также снимаются актеры Болат Момынжанов, Байкенже Бельбаев, Сагызбай Карабалин, Асхат Урпеков, Айдос Абдикадыров, Динара Атеева.

    Режиссер фильма - Галымжан Баязитов, авторы сценария - Радик Темиргалиев и Майра Джумабекова.

    Теги:
    Культура Фильмы ТРК Президента Кинематограф Новости кино Казахское кино История Казахстана
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!