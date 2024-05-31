ТРК Президента приступил к производству фильма «Абылай Хан»

Художественный короткометражный фильм рассказывает о выдающемся государственном деятеле, храбром полководце Абылай хане, возглавлявшем Казахское ханство в 1771 – 1781 годах, передает агентство Kazinform.

Фильм снимает Центр документального кино Телерадиокомплекса Президента РК. Съемки киноленты проводятся в локации «Кочевники» в городе Конаеве. Художественная лента «Абылай Хан» будет показана в Мультимедийно-интерактивном комплексе, расположенном на площади Абылай хана в Бурабае.

Фото: ТРК Президента РК

Посетителям комплекса предоставляется прекрасная возможность узнать историю жизни мальчика Абильмансура, ставшего великим сыном казахского народа – Абылай ханом.

Фото: ТРК Президента РК

Главную роль исполняет известный казахстанский актер Жандос Айбасов. В фильме также снимаются актеры Болат Момынжанов, Байкенже Бельбаев, Сагызбай Карабалин, Асхат Урпеков, Айдос Абдикадыров, Динара Атеева.

Режиссер фильма - Галымжан Баязитов, авторы сценария - Радик Темиргалиев и Майра Джумабекова.