РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:16, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    ТРК Президента и Al Jazeera — три года стратегического сотрудничества

    В столице Катара, городе Доха прошла встреча руководства Телерадиокомплекса Президента РК и Al Jazeera Media Network — одной из крупнейших и наиболее авторитетных мировых медиакомпаний, передает Kazinform.

    ТРК Президента и AlJazeera — три года стратегического сотрудничества
    Фото: ТРК Президента

    Директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева и Генеральный директор Al Jazeera Media Network  Шейх Нассер бин Фейсал Аль Тани подробно обсудили вопросы углубления сотрудничества и расширения присутствия Al Jazeera в регионе.

    ТРК Президента и AlJazeera — три года стратегического сотрудничества
    Фото: ТРК Президента

    Помимо постоянно действующих форматов, Шейх Нассер бин Фейсал Аль Тани выразил большой интерес к организации вещания канала в Казахстане и созданию профессиональной базы для освещения событий из всего центральноазиатского региона.

    Большой интерес у Al Jazeera вызывали и проекты, направленные на институционализацию опыта двух компаний по развитию профессиональных навыков журналистов региона, предложенные Телерадиокомплексом Президента РК. Стороны договорились продолжить диалог и перейти к практическим шагам по реализации данной инициативы в 2026 году.

    Генеральный директор Al Jazeera Media Network поблагодарил Раушан Кажибаеву за приглашение и подтвердил готовность лично посетить Казахстан с рабочим визитом в ближайшее время.

    ТРК Президента и AlJazeera — три года стратегического сотрудничества
    Фото: ТРК Президента

    Отдельно Раушан Кажибаева встретилась с директором Al Jazeera Media Institute Иман Аль Амри. В 2024 году стороны совместно провели первую «неделю Al Jazeera» в Казахстане для студентов международной школы журналистики Maqsut Narikbayev University и казахстанских журналистов.

    В ходе встречи Иман Аль Амри подтвердила планы по проведению второй «недели Al Jazeera» в 2026 году, и предложила организовать доступ казахстанских студентов и профессионалов отрасли к обширной библиотеке авторской профессиональной литературы Медиа института, вобравшей многолетний журналистский опыт Al Jazeera.

    ТРК Президента и AlJazeera — три года стратегического сотрудничества
    Фото: ТРК Президента

    Напомним, что в 2025 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью телеканалу Al Jazeera English.

    Отметим, Телерадиокомплекс Президента РК является крупнейшей вертикально интегрированной медиакомпанией Казахстана полного цикла производства и распространения контента во всех средах. В состав Телерадиокомплекса Президента РК входят республиканский телеканал Jibek Joly и одноименное радио, международные телеканалы Silk Way, Silk Way Cinema и Silk Way Prime, МИА «Казинформ» и Центр документального кино.

    Телекомпания Al Jazeera создана в 1996 году по указу эмира Катара. Телекомпания ведет вещание на арабском и английском языках в большинстве стран мира, имеет более 50 зарубежных бюро. Документальный контент выходит в эфир на телеканале Al Jazeera Docuтentary.

    Теги:
    ТРК Президента СМИ Казахстан Катар
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают