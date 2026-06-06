Сто командировок и тысячи золотых кадров — закулисье хроник ТРК

В этом году Телерадиокомплексу Президента исполняется 30 лет. Основанный в 1996 году, ТРК прошел путь от узкоспециализированного ресурса до крупного медиахолдинга. За этим развитием стоит не только технологический прогресс, но и многолетний труд профессионалов, преданных своему делу. О становлении и модернизации комплекса рассказал технический директор Ернар Ибрагимов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основное направление Телерадиокомплекса — всестороннее и оперативное освещение деятельности Главы государства. С этой целью здесь готовятся тематические и документальные фильмы, специальные видеоролики, снимаются и архивируются официальные визиты и важные мероприятия. В то же время, медиахолдинг формирует уникальный документальный видеоархив, описывающий этапы развития казахстанской государственности, выпускает циклы телепрограмм о деятелях культуры.

От кинопроектора до цифровых медиа

Ернар Ибрагимов родился и вырос в селе Казатком Енбекшиказахского района Алматинской области. Это маленькое село, в нем около 100 домов и девятилетняя школа. Но именно из этой школы вышли выдающиеся сыны казахского народа, такие как Туманбай Молдагалиев, Даркембай Шокпарулы.

— В 1995 году, когда мне исполнилось пятнадцать, я переехал из дома дедушки Матжана и бабушки Бубиш к родителям в Алматы, чтобы продолжить учебу. Рядом находился Алматинский кинотехникум, позднее ставший Политехническим колледжем. Сначала я думал поступить на специальность «киномеханик», а затем перевестись на направление IT. Но мир пленки и проектора увлек меня настолько, что в итоге я получил диплом киномеханика. Не знаю, существует ли сегодня эта профессия — теперь она кажется технологией ушедшей эпохи. Тогда фильмы демонстрировались исключительно с пленки, и наша задача заключалась в том, чтобы правильно менять ее части в проекторе и обеспечить зрителю непрерывный, качественный показ, — вспоминает Ернар Ибрагимов.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinfom

Глубокое знание структуры видеокадра позднее открыло ему дорогу к работе в Акорде.

— В 2004 году я был принят на работу в ТРК. Благодаря тому, что я знал структуру видеокадра, различия видеоформатов и их технические особенности, быстро адаптировался к работе. Тогда была должность «инженер транскодирования». Эти специалисты приводили в соответствие друг с другом различные видеоформаты, занимались копированием материалов с одного носителя на другой, — говорит он.

В те годы видеоматериалы записывались на кассеты разных форматов –Betacam SP, Digital Betacam, IMX, DVCAM, DVCPRO, VHS. Поэтому нужно было сводить их все в одну систему, приводить в техническое соответствие.

— Штат Телерадиокомплекса был небольшим, поэтому наши обязанности не ограничивались одним транскодированием. Мы были также ответственными за установку передвижной телевизионной студии, проведение сетевого монтажа, точное соответствие многоканального звука изображению в фильмах и распространение готовых материалов в средствах информации, — рассказывает спикер.

Как была создана студия Акорды

В период, когда открылась резиденция Акорда, телевизионная система была создана на основе современной для того времени телерадиотехнологии. Вначале съемка и распространение телематериалов осуществлялось в формате SD. Затем, в связи с быстрым развитием в телевизионной сфере цифровых технологий, система была переведена в формат HD. В этот период качество видео значительно улучшилось, расширились эфирные возможности.

Фото: Kazinform

Со временем изменились требования к распространению информации, телевизионный комплекс Акорды поэтапно переходит на формат UHD.

Следует отметить, что одна из основных задач Телерадиокомплекса Президента — формирование качественного телевизионного архива официальных мероприятий, имеющих значение для истории государства. В связи с этим, комплекс должен быть в техническом отношении на ступень выше региональных и ряда республиканских телекомпаний.

Потому что проходящие с участием Главы государства мероприятия, имеющие историческое, международное и стратегическое значение, предназначены для длительного архивного хранения. Поэтому качество снимаемых видеоматериалов, их детализация, цветовая точность и техническая стабильность должны соответствовать международным стандартам. Формат UHD обеспечивает возможность повторного использования архивных материалов в будущем, их цифровой обработки и адаптации к новым медиаплатформам.

— В Акорде были повседневные протокольные съемки, операторы снимали, осветители занимались светом, звукорежиссеры занимаются звуком, а инженеры все это планируют. Поскольку тогда не было интернета, как сейчас, мы сами монтировали материалы, сами тут же переписывали их на кассеты каждого телеканала. Кроме внутренних съемок, были официальные визиты, торжественные мероприятия, совещания, прямые эфиры и телемосты. Телерадиокомплекс Президента имеет возможность все это снимать самостоятельно. Специалистов достаточно. Резиденция была с самого начала создана на высоком уровне, и до сих пор не теряет высоких позиций, — отмечает Ернар Ибрагимов.

Работа с высокой ответственностью

Такая работа требует высокой ответственности, выносливости и железной дисциплины. В этой сфере нельзя ошибаться: к каждой съемке, видеокадру и материалу подходят с особенной тщательностью. Во время официальных визитов и международных мероприятий специалистам не редко приходится работать круглые сутки. Несмотря на это, профессиональная ответственность всегда превыше всего.

Фото: Kazinform

За годы своей карьеры Ернар Ибрагимов совершил около ста зарубежных командировок, работал в разных странах мира, руководил технической группой и обеспечивал информационное сопровождение важных мероприятий. Это было не только выполнение служебных обязанностей — на его пути встречалось немало непредвиденных ситуаций, требовавших профессионализма и выдержки.

— Бывало, что в командировке терял паспорт. В таких случаях приходили на помощь консулы Казахстана и дипломаты. Например, однажды было труднее сдать отчет о командировке в своем офисе, чем выехать из Ирана, — говорит, улыбаясь Ернар Ибрагимов.

Каждый снятый кадр — золотой фонд государства

В 2010 году Ернар Ибрагимов по состоянию здоровья отошел от активной работы в Акорде и перешел в Центр документального кино ТРК Президента. Здесь собирается и систематизируется видео, аудио- и кинофонд, касающийся деятельности Главы государства. Каждый снятый кадры становится частичкой истории страны и входит в Золотой фонд.

В 2022 году Телерадиокомплекс Президента принял в свой состав международное информационное агентство «Kazinform» и телеканал Jibek Joly, создал международный телеканал Silk Way, и превратился в масштабный медиахолдинг. Появилась новая должность «технический директор» для распоряжения всем оборудованием огромного коллектива, и эта важная работа была возложена на Ернара Ибрагимова.

Сейчас у него в подчинении 134 сотрудника — операторы, монтажеры, IT-специалисты, девять структур.

— Например, сейчас Президент в рабочей поездке в Алматы. Мы заранее планируем эту поездку, начиная со стратегии, сколько человек нужно отправить, какая нужна техника, в каком формате что нужно снимать. Личная съемочная группа Президента также входит в наш состав. Мы занимаемся и их документацией. Есть также работа передвижных телевизионных студий, — рассказывает о тонкостях работы Ернар Ибрагимов.

До 2016 года в пройзводстве не было полностью автоматизированного рабочего процесса. Была ограничена возможность для одновременной работы нескольких специалистов с одним материалом. Нужный видеоматериал раздавался в каждый отдел на отдельной кассете. Это требовало много времени и дополнительных технических ресурсов.

— Сегодня система значительно обновлена, большая часть процессов автоматизирована. Теперь один видеоматериал может использоваться одновременно несколькими пользователям через общий сервер. Это увеличило скорость обмена информацией, значительно улучшило эффективность эфирной и производственной работы. С каждым годом совершенствуются технические возможности Телерадиокомплекса, повышается надежность эфирной системы, — говорит технический директор.

Фото: Kazinform

По его словам, одно из основных направлений в будущем — поэтапное внедрение технологий искусственного интеллекта. Потому что технологические изменения в медиасфере и новые тенденции развиваются очень быстро. В связи с этим, в будущем может возникнуть небходимость создания специального отдела по направлению искусственного интеллекта или специализированной группы.

— Я считаю, что одна из наших основных задач — качественно хранить видеоматериалы, довести их до следующих поколений. Потому что снятые сегодня кадры завтра могут стать важным документом истории страны. Поэтому мы относимся с большой ответственностью к каждой съемке. Отснятые материалы систематизируются и поэтапно сдаются в архив Президента. Это не просто техническая работа, но и часть работы по сохранению исторического наследия, — считает Ернар Ибрагимов.

Важна не только техника, но и человеческий капитал. Уделяется особое внимание профессиональному росту каждого специалиста, овладению ими новыми технологиями и накоплению опыта.

Телерадиокомплекс Президента РК — одна из крупнейших медиакомпаний Казахстана. В его состав входят республиканский телеканал и радио Jibek Joly, международные телеканалы Silk Way, Silk Way Cinema, Silk Way Prime, международное информационное агентство «Kazinform» и Центр документального кино.

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