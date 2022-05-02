2 Мая 2022 10:47

Тринадцать казахстанцев с COVID-19 - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 647 человек (–799+ и 848 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

В стационарах находятся 85 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 562 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 11 человек.



