Трилогия с «Канело»: увидят ли еще фанаты GGG на ринге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе, легендарный боксер Геннадий Головкин завоевал сердца всего мира и прославил родной Казахстан. За всю свою карьеру он потерпел лишь одно поражение во втором бое с мексиканским боксером Саулем Альваресом.В это воскресенье состоится их третья встреча. Эксперты высказывают предположения о том, что этот бой может стать последним для Геннадия Головкина. Насколько обоснованы их прогнозы - разбирался аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Что сделало чемпионом Геннадия Головкина

В далеком 1982 году в семье карагандинского шахтера родился мальчик, которому было суждено покорить боксерский олимп и стать одним из самых ярких спортсменов современности.

Немногое доподлинно известно о детстве и юношестве будущего чемпиона, но по некоторым биографическим фактам можно предположить, что оно не было простым.

Геннадий Головкин вместе со своим братом-близнецом Максимом вырос в Майкудуке – районе, считающимся самым криминальным в Караганде. Как говорят сами карагандинцы, выжить в таком районе без занятий спортом очень сложно, поэтому Головкин вместе со своим братом пошел в боксерский зал. Тогда им было по 8 лет.

Как позже признавался GGG, сперва бокс ему не нравился – получать удары по лицу было больно и неприятно. Несмотря на это, во время первых спаррингов он не испытывал страха.

Юный Гена поначалу не очень любил спарринги на ринге, ему больше нравилось смотреть бои известных боксеров по телевизору, таких как Мохаммед Али, Майк Тайсон, Шугар Рэй Леонард, а затем обсуждать их со своими братьями. Совсем скоро он понял, как нужно двигаться, наносить удары и уклоняться.

Непоколебимый GGG

За всю свою карьеру Геннадий Головкин провел 44 боя. Одержал победу в 42 из них, 37 завершились нокаутом. Один бой закончился ничьей, а один - поражением.

Геннадий Головкин имеет три пояса чемпиона мира в среднем весе, победил 10 боксеров за этот титул. Среди профессионалов двукратный чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO. Действующий чемпион мира по версиям IBF (2015 - 2018, 2019 - н.в.), IBO (2011-2018, 2019 - н.в.) и WBA (2010 - 2018, 2022 - н.в.).

Бывший чемпион мира по версиям WBC (2016 - 2018), The Ring (2018) в среднем весе.

Геннадий Головкин известен как мощный и техничный панчер и нокаутер, выигравший большинство своих поединков досрочно. Он одерживал подряд 23 победы нокаутом в течение 9 лет с 22 ноября 2008 по 18 марта 2017 года. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса.

Главным соперником за всю карьеру Головкина оказался абсолютный чемпион в суперсреднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Первый бой Головкина и Альвареса в 2017 году в Лас-Вегасе закончился ничьей. Бой продлился всего12 раундов. Тогда Головкину было 35 лет, Альваресу - 27.

Во втором поединке, который состоялся 16 сентября 2018 года, так же в Лас-Вегасе, победу одержал Альварес. «Канело» известен своей агрессивной тактикой. Головкин – спокойным нравом опытного бойца. Оттого поединки между этими боксерами являются особенно зрелищными.

Третий бой

Третий бой между соперниками – самое ожидаемое событие этой осени. Бой состоится уже в это воскресенье 18 сентября в Лас-Вегасе. GGG и «Канело» сразятся за звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории в Лас-Вегасе.

Многие зовут его реваншем со стороны Головкина. Спортсмену 40 лет – логичный возраст для принятия решения о завершении карьеры. Многим хотелось увидеть «Канело» в качестве последнего соперника Головкина. В зарубежных СМИ предполагают, что этот бой может быть последним для казахстанского бойца.

Действительно, ранее спортсмен объявлял о том, что третий бой с Саулем «Канело» Альваресом станет его заключительным выступлением, но именно в рамках контракта со стриминговым сервисом DAZN. О дальнейшем сотрудничестве с какой-либо компанией Головкин пока не распространялся, но заявлений о завершении карьеры также не делал.

Головкин и DAZN заключили соглашение в 2019 году. С тех пор казахстанец провел на платформе четыре поединка. Финал трилогии с «Канело» станет пятым.

Что касается Альвареса, для него этот бой также сложен. Ведь ему предстоит оправдать верность решения судей двух предыдущих боев. Кроме того, на кону стоят все его пояса. «Канело» является абсолютным чемпионом в суперсреднем весе.

Несмотря на то, что многие прочат Головкину статус андердога в бою с Альваресом, Геннадий ясно дал понять, что не стоит списывать его со счетов.

«Я чувствую себя комфортно. Я силен. Я готов к этому бою. Я уверен в своей победе, уверен в себе, уверен в своей команде, уверен в людях, которые меня поддерживают. Мы с «Канело» - профессиональные спортсмены. Его стратегия - более агрессивная, моя - больше на опыте. Ринг покажет, кто лучше. В этой жизни возможно все», - сказал Головкин на пресс-конференции перед боем в Лас-Вегасе.

В свою очередь, «Канело» в очередной раз пообещал нокаутировать Головкина.

«Я усердно работал и чувствую, что способен завершить этот бой за 12 раундов. Знаю, что это будет тяжело, но ничего в жизни не бывает легко. Я всегда стремлюсь преодолевать трудности. Я действительно мотивирован, чтобы закончить этот бой досрочно. В то же время я знаю, что передо мной трудный соперник, сильный и умный боец», - сказал Сауль Альварес.

Он также отметил, что не планировал драться с Головкиным и согласился только в угоду многочисленным любителям бокса и своим телепартнерам из DAZN.

«По правде говоря, я думал, что наше противостояние закончено. Я не планировал с ним драться. Я занимался другими делами: поднимался в весе, выигрывал титулы в других дивизионах, но люди продолжали просить этого боя. По той или иной причине телеплатформа DAZN также хотела этого поединка. Поэтому мы заключили контракт с DAZN на два боя и это произошло. В конечном итоге я рад, что у нас будет третий бой. Это шанс дать людям то, чего они хотят и закончить все раз и навсегда», - сказал «Канело» в выпуске Actually Me для GQ Sports.

То, что многие просили этот поединок говорит только в пользу Головкина. Люди верят в непоколебимость своего кумира.

Зарубежные СМИ считают, что этот бой интересен тем, что прошло 5 лет и оба спортсмена повзрослели. Этот бой разрешит спор о том, что важнее - напор или опыт. А значит говорить о том, что может послужить импульсом для завершения карьеры бессмысленно. Истинный спортсмен принимает решение о продолжении или завершении карьеры самостоятельно.

Сотрудничество чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина со стриминговым сервисом DAZN продлится меньше, чем планировалось изначально, но карьера GGG не закончится. Головкин подтвердил , что третий поединок с Альваресом ознаменует завершение его эксклюзивного контракта с DAZN. Головкин и DAZN объявили о заключении соглашения на шесть боев в марте 2019 года, по которому Геннадию должны были выплатить более $100 млн, но оно закончится после его пятого выступления на стриминговом сервисе.

По мнению экспертов, независимо от того, выиграет Геннадий или проиграет, он войдет в Зал славы при первом голосовании в качестве одного из величайших чемпионов в среднем весе всех времен.

Фото: sports.kz



