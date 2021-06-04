Тридцать велосипедистов с государственным флагом проехали по главным улицам Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Велогонщики Алматы провели акцию, посвященную Дню государственных символов РК. Тридцать спортсменов проехали по главным улицам города с флагами страны и на финишной точке у спорткомплекса «Алматы Арена» исполнили гимн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акцию поддержали активная молодежь мегаполиса, спортсмены, волонтеры и школьники.

Такой велопробег к празднику проводится ежегодно и стал традиционным. Таким образом велогонщики привлекают внимание горожан к государственным символам страны.

Участники стартовали от перекрестка улицы имени Бауыржана Момышулы - Монке би и финишировали перед зданием спортивного комплекса «Алматы Арена». Там они исполнили гимн РК и патриотическую песню «Көк тудың желбірегені».

В велопробеге принял участие заместитель акима Алатауского района Бектас Сабитов. Он отметил, что это мероприятие - знак единства и здорового образа жизни.

«Ежегодно велопробег поддерживают спортсмены, молодежь Алматы, принимая непосредственное участие в мероприятии. Действительно, государственные символы неразрывно связаны с победами и достижениями страны. Поэтому наши символы особо выделяются в крупных спортивных событиях мира. Наши соотечественники-чемпионы гордо несут казахстанский флаг на Олимпиадах и мировых соревнованиях», - говорит Б. Сабитов.