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    14:37, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Тридцать велосипедистов с государственным флагом проехали по главным улицам Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Велогонщики Алматы провели акцию, посвященную Дню государственных символов РК. Тридцать спортсменов проехали по главным улицам города с флагами страны и на финишной точке у спорткомплекса «Алматы Арена» исполнили гимн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акцию поддержали активная молодежь мегаполиса, спортсмены, волонтеры и школьники.

    Такой велопробег к празднику проводится ежегодно и стал традиционным. Таким образом велогонщики привлекают внимание горожан к государственным символам страны.

    Участники стартовали от перекрестка улицы имени Бауыржана Момышулы - Монке би и финишировали перед зданием спортивного комплекса «Алматы Арена». Там они исполнили гимн РК и патриотическую песню «Көк тудың желбірегені».

    В велопробеге принял участие заместитель акима Алатауского района Бектас Сабитов. Он отметил, что это мероприятие - знак единства и здорового образа жизни.

    «Ежегодно велопробег поддерживают спортсмены, молодежь Алматы, принимая непосредственное участие в мероприятии. Действительно, государственные символы неразрывно связаны с победами и достижениями страны. Поэтому наши символы особо выделяются в крупных спортивных событиях мира. Наши соотечественники-чемпионы гордо несут казахстанский флаг на Олимпиадах и мировых соревнованиях», - говорит Б. Сабитов.


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