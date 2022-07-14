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Три зоны отдыха подтопило в Алматинской области
14 Июля 2022 10:56

Три зоны отдыха подтопило в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Уйгурском районе Алматинской области из-за дождя произошло подтопление нескольких зон отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматинской области, 13 июля около 18:00 на 55 км автодороги «Шонжы-Калжат» в результате обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток высотой 5-10 см.

«В результате произошел перелив через проезжую часть автодороги, с дальнейшим подтоплением дворовых территорий трех зон отдыха. Подтоплений жилых помещений и зданий не зарегистрировано. В данный момент осадки прекратились, уровень воды снизился, вода проходит в транзитном режиме», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

На месте происшествия находятся сотрудники ДЧС Алматинской области и местных исполнительных органов.

Ранее сообщалось, что в Уйгурском районе из-за дождя на 12 километре автодороги республиканского значения «Аксай-Шонжы» произошел сход грязекаменной массы.


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Автор:
Корреспондент
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