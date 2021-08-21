Три золотых медали завоевал Казахстан на чемпионате Европы по ММА

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - 16-20 августа в городе Казань прошло открытое континентальное первенство Европы по ММА среди молодежи 18-20 лет и взрослых старше 21 года. Казахстан представила команда из 27 членов национальной сборной (12 взрослых и 15 в возрастной категории 18-20 лет), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Объединенной федерации ММА РК.

В чемпионате приняли участие 252 спортсмена из 14 стран.

По итогам четырех соревновательных дней в копилке казахстанской сборной 3 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Триумфатором чемпионата стал столичный боец, выступавший в молодежной категории в весе до 52,2 кг, Ерсултан Шакенбай. Спортсмен в полуфинальном поединке победил россиянина Мухаммадамина Мукумова редким болевым приемом «Сулоев стретч» (рычаг колена). В финале Ерсултан одержал победу над другим российским бойцом Иваном Веретенниковым единогласным решением судей и завоевал первое «золото» для Казахстана.

В полусреднем весе до 77,1 кг среди молодежи финал разделили два казахстанца Данил Губин из Карагандинской области и Досжан Кенжебаев из Алматинской области. Поединок был близким и с минимальным перевесом судейских оценок, победу и титул чемпиона Европы завоевал карагандинец.

Третье золото для Казахстана, но уже среди взрослых, в весовой категории до 61,2 кг завоевал актюбинец Жанибек Тыныштык. В финале он встретился с сильным российским панчером Сергеем Ширкуновым. Единогласным решением судей, победу одержал казахстанский боец.

Одним из ярчайших поединков чемпионата стал бой в полуфинале между титулованной казахстанкой Аян Турсын и итальянской спортсменкой Мартиной Корради. Аян финишировала соперницу, отправив в нокаут бэкфистом. К сожалению, в финальном поединке Аян Турсын уступила судейским решением спортсменке бразильского происхождения, представляющей Королевство Бахрейн Аезе Рамос Бертолсо.

Призеры чемпионата Европы по ММА:

Молодежь (18-20 лет)

47,6 кг Карина Сисенова – бронза

52,2 кг Ерсултан Шакенбай – золото

56,7 кг Укилай Ахметуаликызы – серебро

56,7 кг Нурбол Кулжабаев - бронза

61,2 кг Абай Жалал – серебро

61,2 кг Салауат Каби - бронза

77,1 кг Данил Губин – золото

77,1 кг Досжан Кенжебаев – серебро

93 кг Алиби Пернебек – бронза

93 кг Ансар Касымжанов – бронза

120,2 кг Нурхажидин Насирдинов - бронза

120,2 кг+ Даулет Молдаш – серебро

Взрослые (21+)

47,6 кг Инас Аширбек - бронза

52,2 кг Аян Турсын – серебро

52,2 кг Нуржамал Садыкова – бронза

52,2 кг Ерулан Кабдулов - серебро

61,2 Жанибек Тыныштык – золото

120,2 кг + Талгат Жиентаев - серебро

В командном зачете чемпионата Европы среди молодёжи 18-20 лет сборная Казахстана заняла второе место, уступив лишь бесспорному мировому лидеру - России. Среди взрослых старше 21 года казахстанская команда заняла четвертое место. В общем зачете сборная Казахстана заняла третье место.