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    20:37, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Три заведения нарушили карантин в Сарыагаше

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    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Три заведения нарушили карантин в Сарыагаше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Участковые МПС Сарыагашского РОП продолжают профилактические мероприятия по контролю за соблюдением жителями постановления главного санитарного врача и требований карантинного режима. Стражи порядка проводят проверку увеселительных заведений, магазинов и частных домов на предмет нарушения ограничительных мер и проведения свадебных торжеств.

    В результате рейдовых отработок около 21:00 часов на одной улиц районного центра полицейские установили сельчан, устроивших той в местной тойхане с нарушением карантина. Также примерно в 01:00 часов ночи на другой улице участковые выявили кафе, работавшее после установленного карантином времени. Аналогичное нарушение пресекли и в кафе, расположенном на трассе Шымкент-Жетысай возле города Сарыагаша. Заведение работало с нарушением требованием карантинного режима до 00:30 часов ночи.

    По всем выявленным фактам в отношении владельцев заведений и организаторов тоев собрали материалы и направили в СЭС для привлечения нарушителей к административной ответственности.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Туркестанская область
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