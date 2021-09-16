САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Три заведения нарушили карантин в Сарыагаше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Участковые МПС Сарыагашского РОП продолжают профилактические мероприятия по контролю за соблюдением жителями постановления главного санитарного врача и требований карантинного режима. Стражи порядка проводят проверку увеселительных заведений, магазинов и частных домов на предмет нарушения ограничительных мер и проведения свадебных торжеств.

В результате рейдовых отработок около 21:00 часов на одной улиц районного центра полицейские установили сельчан, устроивших той в местной тойхане с нарушением карантина. Также примерно в 01:00 часов ночи на другой улице участковые выявили кафе, работавшее после установленного карантином времени. Аналогичное нарушение пресекли и в кафе, расположенном на трассе Шымкент-Жетысай возле города Сарыагаша. Заведение работало с нарушением требованием карантинного режима до 00:30 часов ночи.

По всем выявленным фактам в отношении владельцев заведений и организаторов тоев собрали материалы и направили в СЭС для привлечения нарушителей к административной ответственности.