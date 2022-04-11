Три водохранилища построят вдоль трансграничных рек в Жамбылской области
«Необходимость строительства водохранилищ вдоль трансграничных рек на территории Жамбылской области («Акмола», «Калгуты», «Ринаты») является одним из мероприятий национального проекта «Зеленый Казахстан» на 2021-2025 годы в реализации стратегической задачи по повышению производительности за счет экономного использования воды. По проектам в рамках уточнения республиканского бюджета на 2022 год рассматриваются соответствующие бюджетные заявки на разработку проектно-сметной документации на сумму 243,4 млн тенге», - отметил глава Правительства.
По его словам, с учетом того, что реализация вышеуказанных проектов направлена на повышение урожайности сельскохозяйственных культур в регионе и обеспечение продовольственной безопасности в целом, заявленные расходы будут рассматриваться в приоритетном порядке в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
«В целом вопрос строительства водохранилищ вдоль трансграничных рек на территории Жамбылской области находится на особом контроле правительства», - добавил Алихан Смаилов.