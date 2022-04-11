Три водохранилища построят вдоль трансграничных рек в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос строительства водохранилищ вдоль трансграничных рек на территории Жамбылской области находится на особом контроле Правительства РК. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимость строительства водохранилищ вдоль трансграничных рек на территории Жамбылской области («Акмола», «Калгуты», «Ринаты») является одним из мероприятий национального проекта «Зеленый Казахстан» на 2021-2025 годы в реализации стратегической задачи по повышению производительности за счет экономного использования воды. По проектам в рамках уточнения республиканского бюджета на 2022 год рассматриваются соответствующие бюджетные заявки на разработку проектно-сметной документации на сумму 243,4 млн тенге», - отметил глава Правительства.

По его словам, с учетом того, что реализация вышеуказанных проектов направлена на повышение урожайности сельскохозяйственных культур в регионе и обеспечение продовольственной безопасности в целом, заявленные расходы будут рассматриваться в приоритетном порядке в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

«В целом вопрос строительства водохранилищ вдоль трансграничных рек на территории Жамбылской области находится на особом контроле правительства», - добавил Алихан Смаилов.