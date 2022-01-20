Три тысячи земельных участков подготовят для строительства домов в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске под индивидуальное жилищное строительство готовят два микрорайона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На коллегии управления строительства, архитектуры и градостроительства аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов отметил, что все участки в микрорайонах «Южный» и «Солнечный-2» получат очередники.
«По индивидуальное жилищное строительство два больших массива готовим на 3 тысячи земельных участков. Инфраструктуру делаем, в этом году должны завершить. Очередники получат готовые земельные участки. Там будут все коммуникации», - сказал К. Аксакалов.
Руководитель управления Кайролла Галеев сообщил, что в микрорайоне «Солнечный-2» предоставят 2094 земельных участка. В этом году завершат три проекта по развитию и обустройству инженерно-коммуникационных сетей в поселке. В частности, гравийно-щебеночную уличную сеть протяженностью 56,9 км, водопровод протяженностью свыше 47 тысяч погонных метров, 61,5 км сетей электроснабжения.
В микрорайоне «Южный» - где около одной тысячи земельных участков - завершили строительство магистральных и разводящих сетей водоснабжения протяженностью 43 км и гравийно-щебеночные дороги протяженностью 34,3 км. Для электроснабжения микрорайона разрабатывают проектно-сметную документацию.
- Какие социальные объекты построят в СКО
- Котлы на биомассе установят в четырех школах Петропавловска
- Учитывать возраст детей при установке площадок будут в Петропавловске
- Пять единиц оружия изъяли у сельчан в СКО
- Выявленные при проверке качества дорог недостатки устранят в Мангистауской области
- Молодежное и волонтерское движения намерены развивать в АНК СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана