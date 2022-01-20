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Три тысячи земельных участков подготовят для строительства домов в Петропавловске

20 Января 2022 12:07
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Три тысячи земельных участков подготовят для строительства домов в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске под индивидуальное жилищное строительство готовят два микрорайона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На коллегии управления строительства, архитектуры и градостроительства аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов отметил, что все участки в микрорайонах «Южный» и «Солнечный-2» получат очередники.

«По индивидуальное жилищное строительство два больших массива готовим на 3 тысячи земельных участков. Инфраструктуру делаем, в этом году должны завершить. Очередники получат готовые земельные участки. Там будут все коммуникации», - сказал К. Аксакалов.

Руководитель управления Кайролла Галеев сообщил, что в микрорайоне «Солнечный-2» предоставят 2094 земельных участка. В этом году завершат три проекта по развитию и обустройству инженерно-коммуникационных сетей в поселке. В частности, гравийно-щебеночную уличную сеть протяженностью 56,9 км, водопровод протяженностью свыше 47 тысяч погонных метров, 61,5 км сетей электроснабжения.

В микрорайоне «Южный» - где около одной тысячи земельных участков - завершили строительство магистральных и разводящих сетей водоснабжения протяженностью 43 км и гравийно-щебеночные дороги протяженностью 34,3 км. Для электроснабжения микрорайона разрабатывают проектно-сметную документацию.

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#Северо-Казахстанская область   #Строительство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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