Три тысячи метров над уровнем моря: как проходят поиски пропавших в горах Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов рассказал, как ведутся поиски пропавших молодых людей на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Напомним, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая в 18:30. 21 мая туристы направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая.

Сегодня в ходе аэровизуального облета на вертолете «Казавиаспас» в Сайрам-Угамском ущелье найдены и эвакуированы трое из семи пропавших.

«Совместно с сотрудниками ЧС, пограничниками и волонтерами активное участие в поисковых работах принимают и 60 сотрудников полиции. Это в основном ребята из оперативных подразделений и участковые инспекторы, которые имеют определенный опыт ориентирования в горной местности.

Поиски наши затруднены и погодными условиями. То дождь, то туман, то снег. Все времена года за раз. Только на третьи сутки появилась возможность использовать вертолёт. У подножья гор, когда начали поиски, все зелено, жарко. Затем мы на лошадях начали идти вверх. Жара сменялась прохладой, а затем вовсе холодом. Лошадей пришлось оставить, а дальше двигаться пешком. Вся зона нацпарка горная. Много ущелий и быстротечных холодных рек. С наступлением ночи пришлось ночевать прямо в горах, чтобы с утра продолжить поиски, так как дорога каждая минута.

Сегодня нашли троих. Их забрали вертолетом, а нам предстоит дальше искать четырех ребят. Надеюсь, все закончится благополучно. Дай Аллах, чтоб все молодые ребята нашлись и вернулись в свои семьи», - рассказал Курманбек Сахов.