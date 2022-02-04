Три тысячи казахстанских ученых будут получать зарплаты - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о финансовой поддержке казахстанских ученых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил законодательные изменения в сфере науки, благодаря которым теперь 3 тысячи казахстанских ученых будут получать зарплаты вне зависимости от наличия гранта. Это значит, что они будут получать регулярное финансирование и проводить исследования на постоянной основе.

«Есть и плюсы, и минусы, некоторые критикуют за это, говорят, что должна быть только такая система (розыгрыша грантов – прим.ред.). Но я думаю, что для таких институтов гуманитарного профиля, как история Казахстана, философия и так далее, эти вопросы являются очень важными - поддержка государства. Но и грантовое финансирование, программно-целевое финансирование мы тоже будем развивать. Очень важно обеспечить открытость, прозрачность, четкость всех процедур, адекватность и объективность принятия решений», - сказал министр в ходе церемонии награждения ежегодной премией «Лучший научный работник» в столице.



