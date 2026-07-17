Три тонны мяса изъяли в подпольном цехе в Астане

В Астане сотрудники полиции выявили подпольный цех по переработке мяса, где с грубыми нарушениями санитарных норм хранилось более трех тонн продукции неизвестного происхождения, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в Polisia.kz, цех работал без необходимых разрешительных документов, а готовая продукция поставлялась в частные магазины и заведения общественного питания города.

— В ходе проверки обнаружено свыше трех тонн мясной продукции неустановленного происхождения и качества. Установлено, что производство и хранение осуществлялись с грубыми нарушениями санитарных норм, — сообщили в полиции.

По данным ведомства, на объекте не соблюдался температурный режим, а продукция находилась в антисанитарных условиях. Часть мяса имела признаки порчи — характерный неприятный запах и другие признаки, указывающие на непригодность к употреблению.

Правоохранители отметили, что своевременное выявление нелегального производства позволило предотвратить попадание потенциально опасной продукции в продажу.

Вся обнаруженная мясная продукция была уничтожена в установленном порядке. Владельцы подпольного цеха привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

В полиции напомнили, что незаконное производство и реализация продуктов питания с нарушением санитарных требований могут представлять угрозу для здоровья граждан. Жителей столицы призвали сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.

Напомним, в Алматы производили поддельные лекарства в подпольном цехе.