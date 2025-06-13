Три тысячи новых рабочих мест было создано в легкой промышленности РК

— В целях обеспечения преемственности и продолжения системной работы по развитию лёгкой промышленности в настоящее время разрабатывается Комплексный план развития лёгкой промышленности Республики Казахстан на 2026–2030 годы, — сообщил заместитель председателя комитета промышленности Мухамед Андаков на II съезде легкой промышленности Казахстана.

Также он отметил, что за последние пять лет в стране в лёгкой промышленности было создано три тысячи новых рабочих мест, и запущено более 40 проектов.

Среди крупных проектов: в 2021 году был введён проект расширения производства ковров (состоит из 4 этапов); в 2023 году в Западно-Казахстанской области был запущен новый проект по производству биг-бэгов; в 2024 году в Атырауской области реализован проект геотекстильного кластера.

Ранее сообщалось, что 60% сотрудников легкой промышленности Казахстана — женщины.