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    11:46, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Три тысячи новых рабочих мест было создано в легкой промышленности РК

    За последние пять лет в стране в лёгкой промышленности было создано три тысячи новых рабочих мест, и запущено более 40 проектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Три тысячи новых рабочих мест было создано в легкой промышленности РК
    Фото: Қарлығаш Қожабек/ Kazinform

    — В целях обеспечения преемственности и продолжения системной работы по развитию лёгкой промышленности в настоящее время разрабатывается Комплексный план развития лёгкой промышленности Республики Казахстан на 2026–2030 годы, — сообщил заместитель председателя комитета промышленности Мухамед Андаков на II съезде легкой промышленности Казахстана.

    Также он отметил, что за последние пять лет в стране в лёгкой промышленности было создано три тысячи новых рабочих мест, и запущено более 40 проектов.

    Среди крупных проектов: в 2021 году был введён проект расширения производства ковров (состоит из 4 этапов); в 2023 году в Западно-Казахстанской области был запущен новый проект по производству биг-бэгов; в 2024 году в Атырауской области реализован проект геотекстильного кластера.

    Ранее сообщалось, что 60% сотрудников легкой промышленности Казахстана — женщины.

    Теги:
    Промышленность Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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