60% сотрудников легкой промышленности Казахстана - женщины

— В легкой промышленности заняты около 28 тысяч человек, при этом примерно 60% из них — женщины.За последние годы отрасль добилась значительных результатов. В текущем году завершается реализация Дорожной карты по развитию лёгкой промышленности на 2022–2025 годы. В рамках этого документа были реализованы основные меры по поддержке отраслевых предприятий, развитию производственной базы и стимулированию внутреннего спроса, — сообщил заместитель председателя комитета промышленности Мухамед Андаков на II съезде легкой промышленности Казахстана.

По его словам, в целях обеспечения равных условий на рынке и стимулирования загрузки производственных мощностей, 1162 товарные позиции легкой промышленности были выведены из режима национального обращения.

— Кроме того, в девяти специальных экономических зонах легкая промышленность включена в список приоритетных отраслей, что обеспечило предприятиям доступ к производственным площадям и необходимой инфраструктуре, — отметил спикер.

Ранее сообщалось, что происходит в легкой промышленности Казахстана.