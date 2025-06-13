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    11:24, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    60% сотрудников легкой промышленности Казахстана - женщины

    В легкой промышленности заняты около 28 тысяч человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    швея
    Фото: Рrimeminister.kz

    — В  легкой промышленности заняты около 28 тысяч человек, при этом примерно 60% из них — женщины.За последние годы отрасль добилась значительных результатов. В текущем году завершается реализация Дорожной карты по развитию лёгкой промышленности на 2022–2025 годы. В рамках этого документа были реализованы основные меры по поддержке отраслевых предприятий, развитию производственной базы и стимулированию внутреннего спроса, — сообщил заместитель председателя комитета промышленности Мухамед Андаков на II съезде легкой промышленности Казахстана.

    По его словам, в целях обеспечения равных условий на рынке и стимулирования загрузки производственных мощностей, 1162 товарные позиции легкой промышленности были выведены из режима национального обращения.

    — Кроме того, в девяти специальных экономических зонах легкая промышленность включена в список приоритетных отраслей, что обеспечило предприятиям доступ к производственным площадям и необходимой инфраструктуре, — отметил спикер.

    Ранее сообщалось, что происходит в легкой промышленности Казахстана. 

    Теги:
    Промышленность Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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