Три страны вновь возглавили мировой рейтинг счастья

Доклад World Happiness Report был подготовлен Центром исследований благополучия при Оксфордском университете.

Финляндия сохранила статус самой счастливой страны в мире девятый год подряд, заняв первое место. За ней следуют Исландия (2-е место) и Дания (3-е место).

Коста-Рика заняла четвертое место, показав лучший результат среди стран Латинской Америки. Швеция и Норвегия расположились на пятой и шестой строчках соответственно. Нидерланды заняли седьмое место, Израиль стал единственной страной Ближнего Востока в топ-10 (восьмое место), далее следуют Люксембург (девятое) и Швейцария (10-е место).

Рейтинг основан на опросах Gallup в 147 странах, где респонденты оценивают свою жизнь по шкале Кантрила. При составлении учитываются шесть ключевых факторов, включая ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни, уровень свободы, щедрость и восприятие коррупции.

Согласно докладу, средний уровень удовлетворенности жизнью в Финляндии составил 7,764 балла, что значительно выше показателя США (23-е место, 6,816 балла). Канада заняла 25-е место, Великобритания — 29-е. Отметим, что второй год подряд ни одна англоязычная страна не входит в первую десятку. В конце рейтинга снова оказался Афганистан, заняв 147-е место. За ним следуют Сьерра-Леоне, Малави, Зимбабве и Ботсвана. По словам исследователей, это отражает влияние конфликтов и экономической нестабильности на уровень благополучия.

Вместе с этим в докладе отмечается снижение уровня благополучия среди молодежи в нескольких развитых странах. За последние 10 лет удовлетворенность жизнью среди людей младше 25 лет значительно снизилась в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Один из авторов исследования Джон Хелливелл отмечает, что одной из причин такой тенденции может быть влияние социальных сетей.

