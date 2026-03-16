Казахстан стал лидером ЦА в глобальном рейтинге мягкой силы

По данным рейтинга Global Soft Power Index, показатель Казахстана составил 35,9 балла, что на 0,8 балла больше, чем годом ранее.

В целом рейтинг определяет «мягкую силу» стран, то есть их способность влиять на другие государства через привлекательность и влияние в сфере культуры, бизнеса и дипломатии вместо военной силы или экономического давления.

Индекс формируется на основе глобального опроса более 150 тысяч респондентов в более чем 100 странах. В рамках исследования оценивается узнаваемость государства, его репутация и влияние на международной арене. Также учитывается способность страны привлекать инвестиции, торговлю, талантливых специалистов и туристов.

В список включены все 193 государства — члены Организации Объединенных Наций.

В глобальном рейтинге Казахстан опередил другие государства Центральной Азии. Узбекистан занял 92-е место с индексом 34,5 балла, Таджикистан — 129-е место (31,0 балла), Туркменистан — 138-е (30,2), Кыргызстан — 142-е (29,8).

Лидерами рейтинга стали США с показателем 74,9 балла, Китай (73,5), Япония (70,6), Великобритания (69,2) и Германия (67,7). В первую десятку также вошли Франция, Швейцария, Канада, Италия и Объединенные Арабские Эмираты.

