Казахстан стал лидером ЦА в глобальном рейтинге мягкой силы
Казахстан улучшил позиции в глобальном рейтинге Soft Power Index, поднявшись на пять строчек — с 87-го на 82-е место. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования международного восприятия стран, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным рейтинга Global Soft Power Index, показатель Казахстана составил 35,9 балла, что на 0,8 балла больше, чем годом ранее.
В целом рейтинг определяет «мягкую силу» стран, то есть их способность влиять на другие государства через привлекательность и влияние в сфере культуры, бизнеса и дипломатии вместо военной силы или экономического давления.
Индекс формируется на основе глобального опроса более 150 тысяч респондентов в более чем 100 странах. В рамках исследования оценивается узнаваемость государства, его репутация и влияние на международной арене. Также учитывается способность страны привлекать инвестиции, торговлю, талантливых специалистов и туристов.
В список включены все 193 государства — члены Организации Объединенных Наций.
В глобальном рейтинге Казахстан опередил другие государства Центральной Азии. Узбекистан занял 92-е место с индексом 34,5 балла, Таджикистан — 129-е место (31,0 балла), Туркменистан — 138-е (30,2), Кыргызстан — 142-е (29,8).
Лидерами рейтинга стали США с показателем 74,9 балла, Китай (73,5), Япония (70,6), Великобритания (69,2) и Германия (67,7). В первую десятку также вошли Франция, Швейцария, Канада, Италия и Объединенные Арабские Эмираты.
