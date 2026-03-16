телерадиокомплекс президента РК
    15:11, 16 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан стал лидером ЦА в глобальном рейтинге мягкой силы

    Казахстан улучшил позиции в глобальном рейтинге Soft Power Index, поднявшись на пять строчек — с 87-го на 82-е место. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования международного восприятия стран, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По данным рейтинга Global Soft Power Index, показатель Казахстана составил 35,9 балла, что на 0,8 балла больше, чем годом ранее.

    В целом рейтинг определяет «мягкую силу» стран, то есть их способность влиять на другие государства через привлекательность и влияние в сфере культуры, бизнеса и дипломатии вместо военной силы или экономического давления.

    Индекс формируется на основе глобального опроса более 150 тысяч респондентов в более чем 100 странах. В рамках исследования оценивается узнаваемость государства, его репутация и влияние на международной арене. Также учитывается способность страны привлекать инвестиции, торговлю, талантливых специалистов и туристов.

    В список включены все 193 государства — члены Организации Объединенных Наций.

    В глобальном рейтинге Казахстан опередил другие государства Центральной Азии. Узбекистан занял 92-е место с индексом 34,5 балла, Таджикистан — 129-е место (31,0 балла), Туркменистан — 138-е (30,2), Кыргызстан — 142-е (29,8).

    Лидерами рейтинга стали США с показателем 74,9 балла, Китай (73,5), Япония (70,6), Великобритания (69,2) и Германия (67,7). В первую десятку также вошли Франция, Швейцария, Канада, Италия и Объединенные Арабские Эмираты.

    Ранее мы писали о том, что по данным МВФ Казахстан вошел в топ-25 стран, вносящих вклад в рост мирового ВВП. 

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
