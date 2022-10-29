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    18:57, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Три специальных приза вручили на церемонии награждения победителей URKER-2022

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Три специальных приза вручили на церемонии награждения победителей национальной премии URKER-2022, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Специальные призы вручили в честь выдающихся личностей нашей страны.

    Специальную премия имени Батыра Казыбаева получила Айгерим Бегимбет от Еrnur.kz.

    Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали вручил специальную премию имени Шерхана Муртазы, обладателем которой стал Кали Сарсенбав - газета «Ана тілі»;

    Государственный советник РК Ерлан Карин вручил специальную премию имени Ахмета Байтурсынова, которой удостоился журнал «Таң-Шолпан» с проектом «Қырғыз әдебиеті».

    Ранее сообщалось, что в Астане проходит церемония награждения национальной премии URKER-2022.


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